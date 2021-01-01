В четверг, 31 декабря, в 23:36 в селе Марьяна Роща Петропавловского района Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Легковой автомобиль слетел с моста в реку Самара, сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"Спасатели установили, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2101" не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в реку Самара", - говорится в сообщении.

На момент ДТП в салоне легковушки находились три человека: мужчина 1977 года рождения, женщина 1982 года рождения и ребенок 2018 года рождения. Пострадавшие самостоятельно выбрались из автомобиля и попутным транспортом отправились в медицинское учреждение. Медики констатировали смерть ребенка (в результате утопления).

Автомобиль из реки не доставали в связи с проведением следственных действий. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчину "убила" бетонная плита. Спасатели вытащили пострадавшего из-под завалов с помощью гидравлического инструмента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире