В среду, 23 декабря возле села Зубовка в Мукачевском районе Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает mukachevo.net.

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По предварительным данным, столкнулись два автомобиля - Opel и Skoda. После столкновения одна из машин вылетела в кювет.

На месте происшествия работали правоохранители и скорая помощь. Подробности аварии и информация о пострадавших не сообщаются.

Фото и видео с места ДТП опубликовали в сети очевидцы происшествия.

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