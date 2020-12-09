В Днепре мужчину "убила" бетонная плита [ Редактировать ]
В Днепре на мужчину упала бетонная плита. От полученных травм пострадавший скончался. Трагедия произошла на ул. Паторжинского, сообщает fakty.com.ua.
Когда шесть чрезвычайников вытащили пострадавшего из-под завалов с помощью гидравлического инструмента, он был без признаков жизни.
Отмечается, что мужчина получил черепно-мозговую травму и повредил шею. Его передали сотрудникам Нацполиции.
Ранее сообщалось, что под Днепром обнаружили труп с разбитой головой. Тело погибшего выявили на железнодорожной станции в городе Верховцево. По версии правоохранителей, молодой человек попал под поезд.
Также мы писали о том, что в Польше трагически погиб украинец. Он свалился с большой высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.
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