В Харьковской области произошло жуткое ДТП: водитель погиб на месте (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 декабря, около 18:45 в Богодуховском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков.
В результате происшествия водитель одного из грузовиков погиб на месте аварии, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"На 73-м км автодороги "Харьков - Ахтырка" вблизи села Губаревка Богодуховского района неустановленный водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом под управлением 45-летнего жителя города Сумы", - говорится в сообщении.
В результате ДТП "КамАЗ" перевернулся. От полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины устанавливается.
Автомобиль "МАН" съехал в кювет, где у него перевернулся прицеп. С незначительными травмами водителя транспортного средства госпитализировали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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