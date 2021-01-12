В Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии пассажиры лишились конечностей.

ДТП случилось в понедельник, 11 января, сообщает 33kanal.com.

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"17-летняя водитель транспортного средства не справилась с управлением и врезалась в опору моста, который проходит через реку Мурафу. В результате чего половина авто оторвалась и упала с высоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент аварии в автомобиле находились пять человек - водитель, три парня и отец одного из них. Все они остались живы, однако получили тяжелые травмы.

Автомобиль из воды помогали вытаскивать дорожники, которые строят мост. У одного из пассажиров отрезало руку, другому уже в больнице ампутировали ногу.

Ранее мы писали о том, что под Харьковом произошла жуткая авария. По данным правоохранителе, на автодороге столкнулись сразу два "Камаза" и автомобиль "Citroen Berlingo" и "Peugeot".

Пострадали оба водителя "Камаза" и водитель "Peugeot". Кроме того, пассажирку "Peugeot" госпитализировали, также повреждения получил и водитель "Citroen", но он отказался от госпитализации.

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