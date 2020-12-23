В США двое пассажиров авиакомпании Delta Airlines открыли аварийный выход самолета на ходу и выпрыгнули из него. Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия на борту, который должен был следовать до Атланты, сообщает CNN.

"Когда авиалайнер вырулил на взлетную полосу, двое туристов - 31-летний Антонио Мердок и 23-летняя Брианна Греко - открыли дверь, активировали надувной трап и сошли на землю вместе с собакой", - говорится в сообщении.

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После происшествия лайнер оставался на взлетной полосе около часа, но перевозчику удалось разместить пассажиров на других рейсах. Авиакомпания подтвердила инцидент, а один из очевидцев рассказал, что во время рейса Мердок и Греко вели себя очень вежливо.

Они попросили его поменяться с ними местами, чтобы было удобнее перевозить собаку, и устроились в хвосте самолета. Позже Джонсон заметил, что незнакомцы переместились в начало салона, а затем увидел, как туда побежали несколько пассажиров и членов экипажа.

В результате пару нарушителей задержала полиция, им предъявили обвинение в незаконном проникновении в кабину самолета, а также в создании ситуации, которая угрожала безопасности других людей. При этом их пса направили в приют для животных в Бруклине.

Ранее мы писали о том, что мужчина упал с крыла самолета. Он перелез через забор аэропорта, а затем проскользнул ко взлетной полосе и вскарабкался на воздушное судно.

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