В Харьковской области, на автодороге Чугуев-Милово столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным правоохранителе, на автодороге столкнулись сразу два "Камаза" и автомобиль "Citroen Berlingo" и "Peugeot".

Стоит отметить, чтот пострадали оба водителя "Камаза" и водитель "Peugeot", а также пассажирку "Peugeot" была госпитализирована, также повреждения получил и водитель "Citroen", но он отказался от госпитализации.

травмы получили 56-летний водитель "КАМАЗа", водитель "Peugeot" и его 41-летняя пассажирка. Они были доставлены в больницу. Водитель автомобиля "Citroen" значительных повреждений не получил и отказался от госпитализации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Запорожской области недалеко от села Красное легковушка Mercedes-Benz врезалась в многотонный грузовик Volvo. В результате аварии погибли 2 человека, находящееся в легковом автомобиле, при этом, шофер грузового автомобиля не пострадал.

Читайте также, в Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

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