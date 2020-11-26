В сеть выложили видеозапись очередной жестокой драки между школьниками. На этот раз конфликт произошел в Ривне, где выясняли отношения на кулаках девочки-подростки - учащиеся средней школы №13.

Камера запечатлела, как две девушки толкаются и таскают друг друга за волосы. Когда одна их них упала, вторая принялась бить ее ногами под одобрительные крики "болельщиков".

Видео оказалось в соцсетях и вызвало громкий общественный резонанс. Реагировать пришлось полиции.

Сотрудники ювенальной превенции выяснили, что драка произошла 22 ноября. Компания девушек договорилась встретиться после занятий для "выяснения отношений". Девушки обвиняли друг друга в распространении сплетен.

Непосредственными участницами драки стали школьницы в возрасте 12 и 16 лет. При этом победу в "поединке" одержала более юная соперница. На телефон снимала 23-летняя знакомая девушек, которая и выложила видео в соцсети.

16-летняя девушек после драки обратилась в больницу, медики диагностировали ушибы плеча, шейного отдела и коленей.

Полиция начала досудебное расследование по статье нанесение легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УКУ). Поскольку обидчица не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос об избрании ей принудительных мер воспитательного характера.

О 12-летней хулиганке известно, что она учиться в 7 классе. Ее воспитывает бабушка - мать школьницы живет отдельно с гражданским мужем. Учителя говорят, что и успеваемость, и поведение девочки оставляют желать лучшего.

Ранее сообщалось, что украинские гандболистки устроили яркую драку во время игры.