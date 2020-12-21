Киевское дерби в хоккее завершилось массовой дракой (видео) [ Редактировать ]
Источник: Федерация хоккея Украины
В чемпионате Украины по хоккею сыграли поединки 19-го тура. Одной из самых зрелищных встреч стало столичное дерби между "Ледяными волками" и "Соколом".
В первом же периоде, несмотря на статус фаворитов, "Соколы" проигрывали 0:2. На 8-й минуте Андрей Анкудинов открыл счет противостояния, а Шейн Хеффернан удвоил преимущество.
В следующей же 20-минутке "Волки" забросили еще одну шайбу, а потом "Сокол" перехватил инициативу. Сначала Хеффернан оформил дубль, а потом голы провели Антон Рубан и Александр Павленко.
Заключительный период прошел под диктовку "Сокола". Команда забросила сразу четыре шайбы, при этом не пропустила ни одной. В воротах "Волков" расписались Илья Олендаренко, Андрей Смирнов, Павел Голубич, а Павленко оформил дубль.
Ближе к концу матча сдали нервы у нескольких хоккеистов, и они сцепились в массовой драке. После ее окончания наказания получили четыре игрока.
Финальный счет матча - 6:3 в пользу подопечных Олега Шафаренко. Благодаря этому они продолжают удерживать вторую строчку турнирной таблицы. "Волки" идут седьмыми.
Лидерство в национальном чемпионате уверенно удерживает "Донбасс".
Следующие матчи в УХЛ состоятся 23-24 декабря.
- 23-12-2020 - 18:00 - "Белый Барс" - "Краматорск";
- 23-12-2020 - 18:45 "Донбасс" - "Ледяные Волки";
- 24-12-2020 - 18:00 "Днепр" - "Кременчуг"
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