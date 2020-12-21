Столичное дерби между "Ледяными волками" и "Соколом" завершилось со счетом 3:6 Источник: Федерация хоккея Украины

В чемпионате Украины по хоккею сыграли поединки 19-го тура. Одной из самых зрелищных встреч стало столичное дерби между "Ледяными волками" и "Соколом".

В первом же периоде, несмотря на статус фаворитов, "Соколы" проигрывали 0:2. На 8-й минуте Андрей Анкудинов открыл счет противостояния, а Шейн Хеффернан удвоил преимущество.

В следующей же 20-минутке "Волки" забросили еще одну шайбу, а потом "Сокол" перехватил инициативу. Сначала Хеффернан оформил дубль, а потом голы провели Антон Рубан и Александр Павленко.

Заключительный период прошел под диктовку "Сокола". Команда забросила сразу четыре шайбы, при этом не пропустила ни одной. В воротах "Волков" расписались Илья Олендаренко, Андрей Смирнов, Павел Голубич, а Павленко оформил дубль.

Ближе к концу матча сдали нервы у нескольких хоккеистов, и они сцепились в массовой драке. После ее окончания наказания получили четыре игрока.

Финальный счет матча - 6:3 в пользу подопечных Олега Шафаренко. Благодаря этому они продолжают удерживать вторую строчку турнирной таблицы. "Волки" идут седьмыми.

Лидерство в национальном чемпионате уверенно удерживает "Донбасс".

Следующие матчи в УХЛ состоятся 23-24 декабря.