В четверг, 14 января, на территории Украины заработал новый закон, предусматривающий введения денежных наказаний за обслуживание клиентов в ресторанах без масок.

Таким образом, документ предполагает назначения взысканий на сумму в 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен) за осуществление пропуска на территорию общественных мест, заведений, а также транспорт на время действующих карантинных ограничений граждан без средств индивидуальной защиты, закрывающих рот и нос.

Отмечается, что наказание коснется предприятий, предпринимателей, учреждений и организаций, которые допустили нарушения санитарного законодательства. При этом, такое же взыскание будут получать и работники общественного транспорта, а также учреждений не будут носить защитные маски.

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