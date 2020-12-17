В четверг, 17 декабрь, Верховной Раде рекомендовали ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

Данный законопроект разработан с целью защиты наших граждан от поддельной медицинской продукции, к которой, в том числе относятся и тесты на коронавирус.

"Комитет поддержал проект закона №4491 и предложил комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке данного законопроекта, рекомендовать ВР принять его в первом чтении за основу", - говорится в сообщении.

В законе определено, что именно относится к фальсифицированной медицинской продукции.

Ранее мы писали, что украинцев хотят наказывать за пластиковые пакеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.