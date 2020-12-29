Украина ускорила доступ к вакцине от коронавируса: закон вступил в силу [ Редактировать ]
Во вторник, 29 декабря, в Украине вступил в силу закон, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от коронавируса. Документ опубликован в издании "Голос Украины".
Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение периода карантина.
Документ дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса. Согласно акту, решение об утверждении программы клинических испытаний и их проведении принимает Министерство здравоохранения.
Утверждение протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), а также вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) и существенных поправок к ним осуществляется в срок до пяти календарных дней.
Напомним, данный закон Верховная Рада одобрила в начале декабря.
Напомним, ранее новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах. В частности, в испанском Мадриде заражение новым штаммом подтвердилось у четырех человек, образцы еще трех человек проверяются.
Читайте также, на территории Швейцарии зафиксирована вспышка нового штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что заражение могло случиться из-за большого количества зараженных граждан Великобритании на горнолыжных курортах страны.
Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса. Известный доктор считает, что информация о том, что новый штамм COVID-19 на 70% заразнее предыдущих, нуждается в подтверждении.
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