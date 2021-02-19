В пятницу, 19 февраля, утром в Киеве на улице Семьи Хохловых, 8 произошло ЧП на стройке - во время демонтажных работ упал строительный кран.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня утром на Семьи Хохловых, 8 во время демонтажных работ упал строительный кран. Техника безопасности на столичных стройках - отдельная история", - говорится в сообщении.

О пострадавших и причинах инцидента не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на стройке двое рабочих упали в шахту лифта, один погиб. 23-летнего мужчину госпитализировали с переломом левой бедренной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки.

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