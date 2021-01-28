В Киеве на стройке двое рабочих упали в шахту лифта, один погиб [ Редактировать ]
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На стройке в Киеве двое рабочих упали в шахту лифта. Один погиб. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы.
Трагедия произошла 27 января в Святошинском районе. На стройке двое рабочих провалились в шахту лифта с 7-8 этажа.
23-летнего мужчину госпитализировали с переломом левой бедренной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки. Другой 31-летний мужчина от полученных из-за падения травм умер.
Еще один несчастный случай произошел вчера в полдень на улице Северо-Cырецькой. 42-летний мужчина на строительстве упал с высоты 3-х метров. Госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой позвоночника и закрытой травмой грудной клетки.
Ранее сообщалось, что в киевской новостройке из-за обрыва троса рухнул лифт с пассажирами. Людям повезло, что обрыв произошел в то время, когда лифт начал подниматься с минус первого этажа на первый, поэтому никто не пострадал.
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