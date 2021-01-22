ЧП на Майдане Независимости: что произошло (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 22 января, в Киеве обвалился потолок в подземном переходе на Майдане Независимости. В результате происшествия пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Один из входов в переход на Майдане Независимости временно закрыт", - отметили в пресс-службе.
Сейчас устанавливают причины обвала.
Как сообщили в КГГА, подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществляли еще в 2002 году.
Ранее сообщалось, что в Луганской области произошел обвал на шахте. Информация о погибших или травмированных пока отсутствует. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии.
Также мы писали о том, что в Одессе обвалился котлован. После разбора завалов спасатели обнаружили два тела. Медики констатировали смерть работников.
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