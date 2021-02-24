Проспект Григоренко в Харькове переименовали в третий раз [ Редактировать ]
Харьковский городской совет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко на Маршала Жукова. Соответствующее решение поддержали 57 депутатов горсовета, "против" выступили 16 депутатов, воздержались - 6, сообщает suspilne.media.
"Жуков добыл победу над нацизмом… Кто не помнит прошлого, у того нет будущего", - заявил накануне голосования секретарь горсовета Игорь Терехов.
Отмечается, что переименование проспекта Григоренко на Жукова оспаривалось в Харькове дважды. При этом 15 февраля Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и вернул проспект Григоренко.
Напомним, в 2019 году мэрия Харькова вернула проспекту имя Маршала Жукова, который был переименован в рамках декоммунизации на проспект Петра Григоренко. Тогда по данному факту возбудили уголовное дело.
После этого апелляционный суд Харькова признал такое решение незаконным и запретил переименовывать проспект Григоренко. Однако, в феврале 2020 года горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.
Второй апелляционный суд Харькова 15 февраля вновь переименовал проспект Жукова в честь Григоренко.
Ранее сообщалось, что проспект Бандеры в Киеве снова стал Московским. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
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