Проспект Бандеры в Киеве снова стал Московским [ Редактировать ]
Окружной административный суд Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Иск в суд подавала организация "Общественный контроль и порядок".
Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Суд установил, что соответствующее решение КГГА было незаконным. Таким образом, проспект Бандеры снова стал Московским.
"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в сообщении.
Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
Напомним, депутаты Киевсовета проголосовали за переименование Московского проспекта в честь Степана Бандеры на сессионном заседании 7 июля 2016 года.
Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали парк имени Островского. Его назвали в честь украинского поэта Николая Зерова. Парк расположенный вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская.
Также мы писали о том, что станцию метро "Дорогожичи" намерены переименовать. Известно, что с данной инициативой выступили активисты. Соответствующее заявление они подали в мэрию.
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