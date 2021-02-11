Окружной административный суд Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Иск в суд подавала организация "Общественный контроль и порядок".

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суд установил, что соответствующее решение КГГА было незаконным. Таким образом, проспект Бандеры снова стал Московским.

"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Напомним, депутаты Киевсовета проголосовали за переименование Московского проспекта в честь Степана Бандеры на сессионном заседании 7 июля 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали парк имени Островского. Его назвали в честь украинского поэта Николая Зерова. Парк расположенный вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская.

Также мы писали о том, что станцию метро "Дорогожичи" намерены переименовать. Известно, что с данной инициативой выступили активисты. Соответствующее заявление они подали в мэрию.

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