В Беларуси лидер оппозиции Светлана Тихановская предложила изменить название страны на литовском языке. Об этом сообщается на сайте Тихановской.

Она отправила соответсвующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.

Так, предлагается изменить название на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià.

В письме сказано:

Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия Беларусь, что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия.

Напомним, 21 декабря Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.

Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при условии, что он уйдет из власти мирно.

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