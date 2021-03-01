С понедельника, 1 марта, граждане Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус смогут полететь в Грузию.

При этом тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета в Грузию.

С 1 марта на этих же условиях открывается въезд гражданам Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

Также на третий день пребывания в Грузии гражданам этих стран придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Кроме того, перед пересечением границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

Отметим, что сухопутные границы Грузии для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.

Ранее мы писали о том, что в Грузии введут карантин выходного дня.

Также мы писали о том, что Кипр с 1 марта открывает границы для граждан 56 стран. На остров без двухнедельной изоляции смогут прибывать граждане Евросоюза, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Украины, России, Беларуси, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ливана.

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