Украинцы будут должны сдавать тест как перед полетом , так и по прибытии Источник: РИА Новости

Власти Кипра сняли ограничения на авиасообщение с 56 странами мира, в том числе с Украиной. Въезд туристов разрешен с 1 марта. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, транспорта и туризма.

На остров без двухнедельной изоляции смогут прибывать граждане Евросоюза, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Украины, России, Беларуси, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ливана.

56 стран поделены на цветные зоны. Туристам, прибывающим на остров из стран "зеленой" зоны, не нужно иметь при себе результаты теста на коронавирус COVID-19.

Туристы из "оранжевой" зоны должны будут при прибытии на Кипр иметь отрицательный тест. Туристы из "красной" зоны будут обязаны сдавать тест как перед полетом на Кипр (не позднее чем за трое суток до вылета), так и по прибытии.

Украина, как и Россия, относится к "красной" категории стран. Список стран той или иной зоны может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Читайте также Туристов на Кипре будут бесплатно лечить от коронавируса

Сейчас все страны, с которыми Кипр имеет авиасообщение, разделены на категории:

A - Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд - не нужно иметь при себе результаты теста на коронавирус;

- Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд - не нужно иметь при себе результаты теста на коронавирус; B - Германия, Греция, Исландия, Китай, включая Гонконг и Макао, Норвегия, Республика Корея, Руанда, Финляндия и Япония - должны будут при прибытии на Кипр иметь отрицательный тест на COVID-19;

- Германия, Греция, Исландия, Китай, включая Гонконг и Макао, Норвегия, Республика Корея, Руанда, Финляндия и Япония - должны будут при прибытии на Кипр иметь отрицательный тест на COVID-19; C - все остальные страны, включая Украину и Россию. На остров могут прибывать только сотрудники дипломатических представительств и кипрских миссий международных организаций, обладатели гражданства, вида на жительство или специального разрешения от правительства, а также члены их семей.

Гражданам стран категории С также придется провести две недели в самоизоляции. Последняя завершится по истечении 14 дней пребывания на карантине при условии, что тест на коронавирус, сданный на 10-й день изоляции, покажет отрицательный результат.

Напомним, что Кипр с 1 ноября 2020 года отменил программу продажи гражданства в обмен на инвестиции.