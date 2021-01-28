В Грузии введут карантин выходного дня [ Редактировать ]
Двухмесячный строгий локдаун в Грузии правительство планирует заменить на карантин выходного дня. Однако ограничения будут жестче, чем в Украине.
Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает "Грузия Online".
Отмечается, что карантин выходного дня будет действовать в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди. По субботам и воскресеньям не будет работать общественный транспорт, также будут закрыты кафе, рестораны, магазины и рынки.
"Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли "закрытыми днями" суббота и воскресенье, или любой другой день недели", - заявила Тикарадзе.
Ранее сообщалось, что в Грузии выявили первый случай "британского" коронавируса-мутанта у 50- летнего мужчины, которые въехал в Грузию из другой страны. Примечательно, что зараженный мужчина не был в Британии, которая на данный момент является эпицентром коронавируса-мутанта.
Также мы писали о том, что Грузия изменила правила въезда в страну. Так, с понедельника, 1 февраля, туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.
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