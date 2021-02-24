Грузия упростила правила въезда для украинцев. С 1 марта 2021 года для для въезда в страну гражданам Украины достаточно будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".

Читайте также Великобритания ужесточает правила въезда: нарушителям грозят астрономические штрафы и тюрьма

Он отметил, что украинцы смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен не позже, чем в течение 72 часов до въезда. При этом на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти повторное тестирование за свой счет.

"Армения, Азербайджан, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем действующий на сегодняшний день режим", - сообщил Гарибашвили.

Ранее мы писали о том, что в Грузии введут карантин выходного дня.

Также мы писали о том, что Кипр с 1 марта открывает границы для граждан 56 стран. На остров без двухнедельной изоляции смогут прибывать граждане Евросоюза, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Украины, России, Беларуси, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ливана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.