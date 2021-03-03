В прошлом месяце весь мир наблюдал, как очередной ровер NASA Perseverance успешно спустился на поверхность Марса для поиска жизни. Однако у этой передовой техники стоимостью в миллиарды долларов есть необычное свойство – он работает на очень старом оборудовании. Но зачем?

Общепринятая мудрость предполагает, что, отправляя робота на исследование другой планеты, он должен быть оснащен самыми новейшими и лучшими технологиями, чтобы работал быстрее и без сбоев. Однако это не является главным приоритетом для NASA.

После того, как эйфория от посадки улеглась, выяснился интересный факт о техническом оснащении Perseverance, которое вас удивит. Как оказалось, в основе марсохода используется модифицированный процессор PowerPC 750 – этот чип устанавливался в культовом компьютере Apple iMac G3 еще в 1998 году.

Марсоход Perseverance / Фото: NASA

Зачем оснащать марсоход процессором, которому более двух десятилетий? Все просто – он должен работать безукоризненно: выдерживать экстремальный перепад температур и быть защищенным от космических лучей и радиации из-за очень разряженной атмосферы Марса.

Внутри марсохода Perseverance стоит более стойкий к радиации вариант PowerPC 750 – RAD750, производимый BAE Systems. Причем такая защита "древнему" процессору обошлась очень дорого, ведь его стоимость составляет 200 тысяч долларов.

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Он содержит всего 10,4 миллиона транзисторов и работает на частоте не более 200 МГц. Что особенно важно, он может выдерживать до миллиона рад излучения и рабочие температуры от -55°C до 125°C.

Perseverance и Ingenuity

RAD750 также очень хорошо зарекомендовал себя – этот процессор успешно используется на более чем 250 космических аппаратах, включая космический телескоп Kepler и марсоход Curiosity.

Что интересно, в основе вертолета Ingenuity, который прилетел на Марс вместе с Perseverance, лежит мобильный процессор Snapdragon 801, который устанавливался на флагманских смартфонах Xiaomi Mi4, Xiaomi Mi Note, LG G3, Blackberry Passport, OnePlus X и Samsung Galaxy S5.

Таким образом, марсианский вертолет в 1000 раз производительнее своего колесного "брата".

Вертолет Ingenuity

Вероятно, мобильная платформа понадобилась для реализации системы автономного пилотирования, ведь, в отличие от марсохода, Ingenuity будет летать над Марсом самостоятельно.

К тому вертолет обладает более низким ресурсом и рассчитан максимум на 30 солов (марсианские сутки) работы, тогда как Perseverance должен проработать минимум 90 солов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее была раскрыта главная тайна аппарата NASA Perseverance на Марсе.

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