К Марсу стремительно приближается флот космических кораблей [ Редактировать ]
Источник: Space
Февраль 2021 года будет самым напряженным в космической отрасли. На момент публикации этой новости, к Марсу стремительно приближается три космических корабля из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.
Первой прибудет первая межпланетная арабская миссия из ОАЭ под названием Amal ("Надежда"), которая выйдет на орбиту Марса 9 февраля, и сразу же приступит к сбору данных об атмосферных условиях на планете.
В случае успеха, ОАЭ станут пятой страной, успешно отправившей космический аппарат к Марсу, наряду с США, Индией, Россией и Европейским космическим агентством.
Однако миссии на Марс чрезвычайно сложны – около 50% всех миссий потерпели неудачу. Так что перед Amal стоит первоочередная задача – безопасно вывести его на орбиту.
Чтобы выйти на орбиту вокруг Марса, космический корабль должен вовремя начать тормозить, запустив двигатели в обратном направлении, чтобы снизить его скорость с 120 тысяч км/ч до примерно 17 тысяч км/ч. Именно этот маневр "съест" половину запаса топлива космического аппарата и позволит кораблю выйти на орбиту Марса.
Космический аппарат Amal миссии ОАЭ
Оказавшись на орбите, Amal будет наблюдать за марсианской атмосферой и ее изменением в соответствии с временами года. Предыдущие миссии по изучению атмосферы, как правило, рассматривали более короткие временные рамки, поэтому космический аппарат покажет, как атмосфера меняется круглый марсианский год.
Ожидается, что к списку стран-покорителей Марса в этом месяце добавится шестая страна – Китай с их миссией Tianwen-1.
Самым последним в этом месяце прибудет марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость").
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как к Земле приближается опасный астероид. Также ранее загадочная сила на Марсе заставила NASA сдаться.
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