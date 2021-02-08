В феврале к Марсу прилетят космические корабли из Китая, ОАЭ и США Источник: Space

Февраль 2021 года будет самым напряженным в космической отрасли. На момент публикации этой новости, к Марсу стремительно приближается три космических корабля из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.

Первой прибудет первая межпланетная арабская миссия из ОАЭ под названием Amal ("Надежда"), которая выйдет на орбиту Марса 9 февраля, и сразу же приступит к сбору данных об атмосферных условиях на планете.

В случае успеха, ОАЭ станут пятой страной, успешно отправившей космический аппарат к Марсу, наряду с США, Индией, Россией и Европейским космическим агентством.

Читайте также Марсианские ледники: ученые сделали невероятное открытие

Однако миссии на Марс чрезвычайно сложны – около 50% всех миссий потерпели неудачу. Так что перед Amal стоит первоочередная задача – безопасно вывести его на орбиту.

Чтобы выйти на орбиту вокруг Марса, космический корабль должен вовремя начать тормозить, запустив двигатели в обратном направлении, чтобы снизить его скорость с 120 тысяч км/ч до примерно 17 тысяч км/ч. Именно этот маневр "съест" половину запаса топлива космического аппарата и позволит кораблю выйти на орбиту Марса.

Космический аппарат Amal миссии ОАЭ

Оказавшись на орбите, Amal будет наблюдать за марсианской атмосферой и ее изменением в соответствии с временами года. Предыдущие миссии по изучению атмосферы, как правило, рассматривали более короткие временные рамки, поэтому космический аппарат покажет, как атмосфера меняется круглый марсианский год.

Ожидается, что к списку стран-покорителей Марса в этом месяце добавится шестая страна – Китай с их миссией Tianwen-1.

Самым последним в этом месяце прибудет марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость").

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как к Земле приближается опасный астероид. Также ранее загадочная сила на Марсе заставила NASA сдаться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.