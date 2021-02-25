На прошлой неделе NASA успешно высадила свой марсоход Perseverance на поверхности Марса, и вскоре после этого опубликовала несколько потрясающих видеозаписей этого события.

Это грандиозное для науки событие транслировалось несколькими видеокамерами, расположенными на борту спускаемого аппарата, который доставлял специальный посадочный модуль ("небесный кран"), державший ровер на тросах до момента отстыковки.

Когда марсоход достиг поверхности Красной планеты, кабели автоматически оборвались, и на последних кадрах спускаемого аппарата видно, что он исчезает в марсианской пыли, которую подняли двигатели.

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Многие люди задавались вопросом: что случилось с космическим кораблем после того, как он улетел? У науки есть ответ.

Во-первых, давайте проясним, что происходило на этих заключительных этапах перед приземлением, поскольку за это время структура космического корабля сильно изменилась.

Примерно за 10 минут до того, аппарат вошел в марсианскую атмосферу, космический корабль, несущий Perseverance, отстыковался от крейсерской ступени, в которой находились солнечные панели, датчики и топливные баки, которые помогали ему в его шестимесячном путешествии с Земли на Марс.

Космический аппарат NASA Perseverance вместе с платформой для перелета к Марсу и посадочной платформой с защитным кожухом

Выполнив ряд процедур, помогающих стабилизировать спуск и удерживать курс, космический корабль развернул парашют примерно за три минуты до приземления. Чуть более чем за 2 минуты до приземления космический корабль сбросил свой тепловой экран за ненадобностью – он спасал ровер от сильного нагрева в результате торможения об атмосферу.

На высоте около 2,2 км и 60 секунд до того, как Perseverance достиг поверхности Марса, марсоход и его спускаемый аппарат с ракетным двигателем отделились от парашюта и кожуха.

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Через шестнадцать секунд марсоход вышел из зоны спуска, и кабели осторожно опустили его на землю. Когда колеса Perseverance коснулись поверхности, кабели автоматически оборвались, и ступень "небесного крана" улетела.

Итак, куда он делся? Безусловно, вернуться в космос он не мог – мощности двигателей и запаса топлива хватало только для торможения и мягкой высадки марсианского ровера Perseverance. После выполнения своей миссии, спускаемая ступень использовала свои бортовые двигатели, чтобы улететь на безопасное расстояние от Perseverance перед аварийной посадкой на поверхность.

"Небесный кран" и ровер Perseverance

Процесс посадки Perseverance во многом заимствован у того у Curiosity – все еще работающим марсоходом НАСА, который приземлился на красной планете в 2012 году. После посадки девять лет назад космическое агентство опубликовало изображение (ниже), сделанное его орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, которое показали место падения отработанной спускаемой ступени, которая разбилась на мелкие куски.

Место падения посадочного аппарата миссии Curiosity в 2012 году

Как и в случае с миссией Curiosity, NASA вскоре опубликует изображение места крушения "небесного крана", как только орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter получит возможность сфотографировать местность рядом с Perseverance.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как был получен впечатляющий снимок Марса с расстояния в миллион километров.