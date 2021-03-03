На Донбассе украинский военный получил ранение [ Редактировать ]
В среду, 3 марта, боевики обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела позиций операции Объединенных сил был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Причепиловки из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Украинский военный получил пулевое ранение.
"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Украинские военные открыли ответный огонь на вражеские обстрелы. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Россия считает, что украинская сторона якобы свела к нулю согласованные ранее гарантии безопасности
Представители украинской делегации подчеркнули, что основой урегулирования ситуации на Донбассе является четкое выполнение совместных решений
По его словам, Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир
Массовые обстрелы на Донбассе (всего - 22 обстрела) 23 февраля являются широкомасштабной провокацией
При этом обращение Украины в ООН о введении миротворцев остается в силе