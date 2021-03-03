Россия считает, что украинская сторона якобы свела к нулю согласованные ранее гарантии безопасности. Сторона обвиняет Киев в эскалации конфликта на Донбассе. Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

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По его словам, на заседании ТКГ обсуждались последние нарушения режима тишины. Он также отметил, что это якобы "целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти".

"Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта", - добавил Грызлов.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.

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