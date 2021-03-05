В Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививку.

Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 человек.

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