COVID-вакцинация: привиты уже более 12 тысяч человек [ Редактировать ]
В Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививку.
Эти люди получили по одной дозе вакцины. За сутки вакцинировали 2913 человек.
Читайте также, Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. Соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки
Вакцины смогут перепродать частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы могли вакцинироваться вне очереди
Медики отказались от вакцинации индийским препаратом от коронавируса CoviShield
Комаровский рассказал, что хотел бы привиться от коронавируса
Для достижения результата достаточно одного укола