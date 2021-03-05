В Украине за минувшие сутки выявили 10 155​ новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Важно, что это количество больше вчерашнего показателя. Об этом сообщается в статистике МОЗ.

Стоит отметить, что за сутки летальных случаев - 172, выздоровели - 4 149 человек.

За сутки заболели 577 детей и 345 медработников.

Сделано 40 393 ПЦР-тестов, 16 127 ИФА-тестов и 27 236 экспресс-тестов на антиген.



Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

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Кроме того, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.

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