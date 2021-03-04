МОЗ запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин [ Редактировать ]
Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.
Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.
По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.
"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.
Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.
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