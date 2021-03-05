Выпила все таблетки в доме: в Луцке отравилась 13-летняя школьница [ Редактировать ]
В Луцке 13-летняя школьница наглоталась таблеток перед уроками. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. О о - заявил врач-анестезиолог Степан Пишак.
Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Она не помнит, сколько употребила таблеток. Все, которые были дома, - она приняла.
В школе говорят, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали, ее участие в "группах смерти" полицейские не обнаружили.
Мы также писали о том, как в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками.
Напомним, что 16 февраля в Боярке отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки. Одну из них медикам не удалось спасти. На следующий день аналогичная трагедия произошла в Умани. Там девочек успели откачать.
22 февраля Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые предусматривают запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.
26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые отравились лекарственными препаратами.
Как сообщали "Подробности", 3 февраля в Кривом Роге под Днепром задержали 15-летнюю администратора "группы смерти", которая в Telegram склоняла к самоубийству 13 человек. 4 февраля девушка планировала уйти из жизни.
по теме
В четверг, 4 марта, в Украине, в Одессе и на Закарпатье, произошли очередные самоубийства, связанные с подростками
Школярки влаштували жорстоку розправу над своєю одноліткою - хто винен?
У Києві дівчинка та хлопчик в різних районах випали з вікон багатоповерхівок, а у Рівному хлопчика ледве не довели до самогубства - хто винен у цих трагедіях і чи можна було цьому запобігти?
У Дарницькому районі столиці з вікна ліцею випав неповнолітній хлопець - за останній місяць це вже четвертий подібний випадок
В Ривне прохожий обратил внимание на подозрительное поведение 16-летнего парня