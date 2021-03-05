В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками. Об этром сообщает местное издание "Наше Місто" со ссылкой на Каменский горотдел полиции.

Трагедия произошла в четверг, 4 марта. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу на улице Космической. Врачи всю ночь боролись за ее жизнь. По словам гендиректора больницы Алексея Власова, сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Она всю ночь была в реанимации. Поступила в очень тяжелом состоянии. Пациентку удалось стабилизировать, и она сейчас продолжает лечение в соматическом отделении.

Напомним, что 16 февраля в Боярке отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки. Одну из них медикам не удалось спасти. На следующий день аналогичная трагедия произошла в Умани. Там девочек успели откачать.

26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые отравились лекарственными препаратами.

22 февраля Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые предусматривают запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

Как сообщали "Подробности", 3 февраля в Кривом Роге под Днепром задержали 15-летнюю администратора "группы смерти", которая в Telegram склоняла к самоубийству 13 человек. 4 февраля девушка планировала уйти из жизни.