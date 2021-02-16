В городке Боярка Киевской области две девочки-семикласницы решили свести счеты с жизнью. Об этом сообщает Киевская областная госадминистрация.

Трагедия произошла во вторник, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной общине Фастовского района.

Две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Одну девочку спасти не удалось. Вторую откачали, она находится в больнице, ее состояние врачи расценивают как среднестабильное.

Чтобы именно приняли девочки - наркотики или яд, чтобы свести счеты с жизнью, не сообщается.

Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин поручил полиции и Минобразования провести срочное расследование трагического случая.

Ранее сообщалось, что в Киеве девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте.