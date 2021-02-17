В среду, 17 февраля, в Умани случилось страшное происшествие. Так, две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали девочки препарат в школе, пишет местное издание "Про все".

Обе девочки выпили по 10 таблеток и сейчас находятся под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно.

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - рассказывает пресс-секретарь полиции Черкасской Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Аналогичные таблетки в рамках смертельного челленджа одной из соцсетей раньше приняли школьницы из города Боярка Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве девочка выпрыгнула с 14 этажа и погибла на месте.