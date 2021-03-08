В легковушке находились пятеро парней и две девушки - все погибли Источник: Telegram

В Самарской области России произошла страшная авария на дороге, в результате которой погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло 5:50 утра по местному времени в районе села Курумоч в Волжском районе, на 8-м километре трассы "Самара-Тольятти". Столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовик Isuzu с продуктами. В легковушке находились пятеро парней и две девушки - все погибли. Водитель фуры не пострадал.

По словам источника в правоохранительных органах, виновником ДТП является водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу.

Напомним, что в ночь на 6 марта в Польше произошло страшное ДТП с участием украинцев. Рейсовый автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса - граждане Украины. Погибли шестеро.