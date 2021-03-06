В результате аварии в Польше рейсового автобуса "Познань-Херсон" погибли шестеро граждан Украины, а количество пострадавших возросло до 35. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию.

Изначально сообщалось о 15 раненых, однако по мере того, как люди стали отходить от шока и адреналин схлынул, многие пассажиры начали жаловаться на травмы и недомогание. Несколько человек после аварии находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудник скорой помощи Пшемысля Марек Яновский, который участвовал в спасательной операции, объяснил, что удара автобуса об ограду людей буквально разбросало по салону. Это вызвало множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.

Напомним, что ДТП произошло в пятницу, 5 февраля, около 23:50 на трассе А4 возле города Кашице (Подкарпатское воеводство). Автобус, который двигался в сторону украинской границы, ударился об энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву. Всего в салоне находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Все пассажиры автобуса - украинцы.

Как сообщает TVN24, на место аварии в считанные минуты прибыли спасатели, кареты скорой помощи и полиция. Для эвакуации раненых задействовали два вертолета.

Пострадавшие были доставлены в областную больницу в Пшемысле, Медицинский центр в Ярославе, в областную больницу №2 в Жешуве, в больницу в Рудна Мала и уездные больницы в Пшеворске и Любачуве.

Предварительной причиной ДТП является то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования семьям, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии.

Ранее сообщалось, что в Польшу не впустили автобус из Украины из-за пассажира с коронавирусом.