В Харьковской области в пункте пропуска сгорела фура Источник: Госпогранслужба Украины

В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" сгорел грузовик Renault, который ехал в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Фура вспыхнула 9 марта во время погранично-таможенного оформления. Пожар возник в кабине, водитель утверждает, что из-за неисправности установленного там газового оборудования.

После начала пожара пограничники остановили пропуск транспортных средств и эвакуировали людей и машины. 60-летний водитель Renault получил ожоги лица и рук, а его автомобиль сгорел полностью.

О том, что фура везла в Россию, не сообщается.

На месте происшествия работали также пожарные, медики и полиция. Сейчас причины возгорания устанавливаются, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что киевские таможенники перехватили на границе бриллиантовый крест.