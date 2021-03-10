На границе сгорела фура, ехавшая в Россию (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" сгорел грузовик Renault, который ехал в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Фура вспыхнула 9 марта во время погранично-таможенного оформления. Пожар возник в кабине, водитель утверждает, что из-за неисправности установленного там газового оборудования.
После начала пожара пограничники остановили пропуск транспортных средств и эвакуировали людей и машины. 60-летний водитель Renault получил ожоги лица и рук, а его автомобиль сгорел полностью.
О том, что фура везла в Россию, не сообщается.
На месте происшествия работали также пожарные, медики и полиция. Сейчас причины возгорания устанавливаются, проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что киевские таможенники перехватили на границе бриллиантовый крест.
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