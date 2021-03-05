В столице сотрудники таможенной службы изъяли крест, который был подан как дешевая бижутерия, стоимость которой не превышает 60 фунтов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Конечным пунктом драгоценного украшения была Одесса. Оно направлялось из английского графства Кент. Согласно поданной декларации, его стоимость составила 57 фунтов стерлингов, однако оказалось, что ее занизили в 57 раз.

Однако у таможенников, учитывая наличие логотипа на изделии, закралось сомнение в том, что обнаруженное украшение – цепочка с крестиком, украшенные 286 камнями – только имитация драгоценности, поэтому было решено направить ее на экспертизу.

Отмечается, что украшение было отдано на экспертизу в Государственный геммологический центр, где специалисты определили, что "дешевая бижутерия" состоит из 100 бриллиантов и 186 рубинов и принадлежит бренду Theo Fennell. Его реальная стоимость была оценена в 4200 фунтов стерлингов. К тому же, в комплекте к кресту шел чехол. Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.

Читайте также, сотрудники таможенной службы аэропорта Борисполь обнаружили в багаже пассажира золотые часы Rollex, инкрустированные бриллиантами. Драгоценность была обнаружена в ручной клади гражданина, летевшего в Украину из столицы Армении Еревана.

Кроме того, в Борисполе задержали женщин с бриллиантами на 17 миллионов. Две женщины возвращались в Украину из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 грамм в личных вещах женщин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.