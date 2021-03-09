Четверых заболевших направили на амбулаторное лечение, еще 2 находятся в стационаре/ фото: TSN

В Харьковской области в дестском саду №3, принадлежащего Слобожанскому горсовету, обнаружили вспышку кишечной инфекции. Об этом сообщает пресслужба регионального лабораторногог центра Минздрава.

Пятеро заболевших детей ходили в старшую группу, а еще один - в среднюю, он оказался братом одного из инфицированных.

Пять заболевших зарегистрировано в первой младшей группе, один больной (брат одного из заболевших с первой младшей группы) – в средней... Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, жидкий стул, рвота, слабость.

Отмечается, что в настоящее время медработники оценили состояние всех больных - средней тяжести. Известно, что четверых заболевших направили на амбулаторное лечение, еще 2 находятся в стационаре. Специалисты Змиевскоого гормежрайонного филиала лабцентра провели комплекс противоэпидемических мероприятий. Лабораторные исследования продолжаются.

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Кроме того, в городе Раздельная Одесской области выявили вспышку вирусного гепатита А. Заболели 15 детей и взрослый, проживающие в частном доме.В очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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