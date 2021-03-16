Во Львовской области в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла 15 марта в селе Тростянец Стрыйского района. Во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, в результате которого под слоем песка оказался экскаватор с водителем.

Спасатели, прибывшие на вызов, откопали тело погибшего мужчины 1963 года рождения и передали медикам.

Ранее сообщалось, что в Киеве на стройке двое рабочих упали в шахту лифта, один погиб.