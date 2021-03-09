В Львовской области парвоохранители задержали банду злоумышленников, которые, переодевшись в полицейскую форму, занимались похищением граждан и вымогательством денежных выкупов.

Контролем деятельности преступников занимался престуцпник, которого называают "смотрящим" за Лычаковской исправительной колонией. Действуя оттуда, он занимался "кастингом" исполнителей похищений из числа местных жителей.

Злоумышленники вовлекали лиц в преступную деятельность, а затем, представляясь правоохранителями, требовали у них средства. Чтобы получить желаемые деньги, похищали людей и незаконно удерживали, пока те не заплатят им всю сумму.

Отмечается, что вечером 5 марта полицейские задержали участников группировки. У них изъяли имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги. Всех четырех лиц суд взял под стражу.

Преступники вымогали выкуп от родственников жертв/ фото: Нацполиция

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Кроме того, Под Киевом задержали банду "оборотней в погонах", которая похищала людей. Злоумышленники, которые выдавали себя за сотрудников полиции, отобрали у заложников личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков.

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