Президент США Джо Байден заявил, что на территории страны почти 100 миллионов человек получили прививку от коронавирусной инфекции. До отметки в 100 миллионов иммунизированных может дойти 19 марта. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления в Белом доме.

По его словам, такого результата американские медики достигли спустя 58 дней после начала кампании по иммунизации населения. Таким образом, внушительная цифра будет достигнута раньше, чем было запланировано.

Я горд сообщить, что завтра, спустя 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем цели - 100 миллионов доз вакцин будут получены нашими соотечественниками-американцами. Это на несколько недель раньше запланированного срока, даже с учетом проблем, с которыми мы столкнулись во время зимних штормов.

Отмечается, что к концу мая 2021 года каждый гражданин США, старше 18 лет будет вакцинирован. Известно, что в стране граждан вакцинируют препаратами компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выдаст Канаде и Мексике 4 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca в долг. Мексиканский Минздрав получит 2,5 миллиона доз препарата, в то время как канадский - 1,5 миллиона.

Кроме того, власти США ведут переговоры со странами о том, кому отдать излишки вакцины от коронавируса, которые могут остаться после вакцинации в стране. Президент страны ранее называл приоритетом вакцинацию всех американцев, прежде чем передавать вакцину в другие страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.