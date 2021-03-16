Власти США ведут переговоры со странами о том, кому отдать излишки вакцины от коронавируса, которые могут остаться после вакцинации в стране. Но пока неизвестно, с какими.

Об этом рассказал президент США Джо Байден.

Он не назвал страны, с которыми ведут переговоры, но пообещал вскоре рассказать об этой ситуации больше.

"Мы уже ведем переговоры с несколькими странами. Я дам вам знать об этом очень скоро", - сказал Байден.

Известно, что президент США ранее называл приоритетом вакцинацию всех американцев, прежде чем передавать вакцину в другие страны.

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Кроме того, о уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано

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