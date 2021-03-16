США готовы отдать остатки COVID-вакцины [ Редактировать ]
Власти США ведут переговоры со странами о том, кому отдать излишки вакцины от коронавируса, которые могут остаться после вакцинации в стране. Но пока неизвестно, с какими.
Об этом рассказал президент США Джо Байден.
Он не назвал страны, с которыми ведут переговоры, но пообещал вскоре рассказать об этой ситуации больше.
"Мы уже ведем переговоры с несколькими странами. Я дам вам знать об этом очень скоро", - сказал Байден.
Известно, что президент США ранее называл приоритетом вакцинацию всех американцев, прежде чем передавать вакцину в другие страны.
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