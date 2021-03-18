2,5 миллионов доз препарата уедут в Мексику, еще 1,5 миллиона - в Канаду/ фото: РБК

Правительство Соединенных Штатов Америки выдаст Канаде и Мексике 4 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca в долг.

В настоящее время известно, что мексиканский Минздрав получит 2,5 миллиона доз препарата, в то время как канадский - 1,5 миллиона. Через некоторое время после выдачи вакцинного "займа" страны обязаны будут вернуть препарат после получения своих партий, на которые у них подписан контракт.

Отмечается, что такой благородный шаг США продиктован тем, что эти страны являются их соседями и смогут оперативно компенсировать использованные дозы. Известно, что препарат AstraZeneca официально не получил одобрение на территории Штатов и сейчас проходят активные его клинические испытания. Начало его использования для иммунизации населения может датироваться апрелем 2021 года.

Ранее мы писали, что Европейское агенство по лекарственным препаратам одобрило дальнейшее применение вакцины от коронавирунсой инфекции AstraZeneca на территории ЕС. Препарат является безопасным для использования и его преимущества значительно превышают возможные риски.

Кроме того, власти США ведут переговоры со странами о том, кому отдать излишки вакцины от коронавируса, которые могут остаться после вакцинации в стране. При этом, в настоящее время неизвестно, каким государствам достанутся препараты.

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