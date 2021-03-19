В Киевской области с 21 марта вводят дополнительные карантинные ограничения Источник: Киевская ОГА

В Киевской области с 21 марта вводят дополнительные карантинные ограничения. Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

С понедельника, 21 марта, в Киевской области будет запрещено:

работа учреждений культуры - будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы;

- будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы; работа торгово-развлекательных центров , кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;

, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии; проведение религиозных богослужений , если на каждого человека приходится менее 10 кв. м.;

, если на каждого человека приходится менее 10 кв. м.; проведение массовых мероприятий - развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и т. д.;

- развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и т. д.; присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Также будет ограничена работа ресторанов в гостиницах, запрещена работа непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок.

Ученики всех учебных заведений области, кроме детских садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов, после каникул будут учиться дистанционно.

Напомним, что Киев и область рискуют попасть в "красную зону" карантина. На данный момент в "красной зоне"находятся:

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область.

Ранее мы писали о том, что в крупных городах Украины намерены в ближайшее время ввести карантинные ограничения "красной зоны". Напомним, что уже 20 марта Киев уйдет на локдаун. В городе вводят жесткие ограничения, которые буду действовать до 9 апреля. Читайте, что закроют, а что будет работать, как и прежде.

Также мы писали о том, как будет работать транспорт во время карантина.