В Киевской области вводят локдаун: что будет под жестким запретом [ Редактировать ]
Источник: Киевская ОГА
В Киевской области с 21 марта вводят дополнительные карантинные ограничения. Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
С понедельника, 21 марта, в Киевской области будет запрещено:
- работа учреждений культуры - будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы;
- работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
- проведение религиозных богослужений, если на каждого человека приходится менее 10 кв. м.;
- проведение массовых мероприятий - развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и т. д.;
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Также будет ограничена работа ресторанов в гостиницах, запрещена работа непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок.
Ученики всех учебных заведений области, кроме детских садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов, после каникул будут учиться дистанционно.
Напомним, что Киев и область рискуют попасть в "красную зону" карантина. На данный момент в "красной зоне"находятся:
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область.
Ранее мы писали о том, что в крупных городах Украины намерены в ближайшее время ввести карантинные ограничения "красной зоны". Напомним, что уже 20 марта Киев уйдет на локдаун. В городе вводят жесткие ограничения, которые буду действовать до 9 апреля. Читайте, что закроют, а что будет работать, как и прежде.
Также мы писали о том, как будет работать транспорт во время карантина.
по теме
Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе
Правительство снова оказалось не готовым к очередной волне коронакризиса
Коронавірус назавжди змінив підхід бізнесу до роботи в офісі, але ІТ ринок був до цього готовий
Замість карантинного ізолятора - електронний браслет. В Ізраїлі поступово знімають обмеження. Оскільки країна вже на фінішній прямій антиковідної імунізації
Хвиля локдаунів накриває не лише Україну. В Європі країни одна за одною запроваджують обмеження. І виною тому - британський штам
Відзавтра у Києві посилюють карантинні обмеження. Столичний локдаун оголосили на три тижні. На цей час закриють заклади культури і торгово-розважальні центри, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів