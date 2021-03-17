В больших городах Украины усилят карантин до "красной зоны" [ Редактировать ]
В крупных городах Украины намерены в ближайшие дни ввести карантинные ограничения "красной зоны". Этим займутся местные власти. Также возможно соответствующее усиление карантина по всей стране.
Такое решение было спровоцировано крайне сложной эпидемической обстановкой.
Мест в больницах реально нет. Местные власти это уже понимают.
Отмечается, что в этой связи очень показателен пример Киева и Львова. Их власти уже начали предпринимать действия для усиления карантинных ограничений.
В то же время, пока маловероятно, что Кабинет министров введет общенациональный локдаун своим решением.
В "красной зоне" запрещено:
- прием посетителей в ресторанах, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.
Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.
Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.
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