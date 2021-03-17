В крупных городах Украины намерены в ближайшие дни ввести карантинные ограничения "красной зоны". Этим займутся местные власти. Также возможно соответствующее усиление карантина по всей стране.

Такое решение было спровоцировано крайне сложной эпидемической обстановкой.

Мест в больницах реально нет. Местные власти это уже понимают.

Отмечается, что в этой связи очень показателен пример Киева и Львова. Их власти уже начали предпринимать действия для усиления карантинных ограничений.

В то же время, пока маловероятно, что Кабинет министров введет общенациональный локдаун своим решением.

В "красной зоне" запрещено:

прием посетителей в ресторанах, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.