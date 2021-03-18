Киев "закрывают": что будет под запретом с 20 марта [ Редактировать ]
В четверг, 18 марта, в ходе внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС власти Киева решили ужесточить карантин в Киеве из-за коронавируса. Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения. Они будут действовать по 9 апреля.
Отметим, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.
С 00:00 20 марта - то есть в ночь с пятницы на субботу - Киев вводит строгие карантинные ограничения: будет запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, музеев, проведение развлекательных мероприятий.
Будет запрещена работа:
- Работа заведений культуры,
- Работа ТРЦ (кроме аптек, супермаркетов и магазинов с товарами гигиены, ветаптек),
- Проведение религиозных мероприятия (можно, если 1 человек на 10 кв м),
- Массовые мероприятия (спортивные международные - без зрителей).
Что будет работать и как:
- Кафе и рестораны - только на вынос,
- АЗС без кафе,
- Салоны красоты и спортзалы - по предварительной записи, без групповых занятий,
- Школы - после каникул будут работать дистанционно,
- Работники бюджетных сфер - дистанционка, частные компании также просят перевести сотрудников на удаленку,
- Общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме, но заполняемость мест - 50%.
Так, за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.
Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.
Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.
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