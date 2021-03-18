В четверг, 18 марта, в ходе внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС власти Киева решили ужесточить карантин в Киеве из-за коронавируса. Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения. Они будут действовать по 9 апреля.

Отметим, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.

С 00:00 20 марта - то есть в ночь с пятницы на субботу - Киев вводит строгие карантинные ограничения: будет запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, музеев, проведение развлекательных мероприятий.

Будет запрещена работа:

Работа заведений культуры,

Работа ТРЦ (кроме аптек, супермаркетов и магазинов с товарами гигиены, ветаптек),

Проведение религиозных мероприятия (можно, если 1 человек на 10 кв м),

Массовые мероприятия (спортивные международные - без зрителей).

Что будет работать и как:

Кафе и рестораны - только на вынос,

АЗС без кафе,

Салоны красоты и спортзалы - по предварительной записи, без групповых занятий,

Школы - после каникул будут работать дистанционно,

Работники бюджетных сфер - дистанционка, частные компании также просят перевести сотрудников на удаленку,

Общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме, но заполняемость мест - 50%.

Так, за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.

Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.

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