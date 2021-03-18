С 20 марта в Киеве усиливают карантин. Об этом в ходе брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

В частности, закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ; запрещается проведение массовых мероприятий; кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос". Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено, автозаправочные станции будут работать без кафе.

При этом парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Так, за минувшие сутки в столице выявили 1092 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.

Ранее мы писали, что с 19 марта 2021 года во Львове вводят усиленный карантин. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, также закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

Кроме того, за полторы недели в Киеве число заболевших коронавирусом выросло в два раза, таким образом динамика инфицированности достигает пугающих показателей. В столице должны усилить эпидемиологический контроль за всеми сферами.

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