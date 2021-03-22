Под Киевом задержали банду, грабившую дома топ-чиновников (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области правоохранители задержали вооруженную банду, промышлявшую разбойными нападениями на загородные дома состоятельных граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Жертвами разбойников чаще всего становились высокопоставленные государственные служащие и чиновники. Выбрав жертву, они некоторые время следили за ней, разрабатывая план нападения.
Выбрав момент, злоумышленники вламывались в дом, связывали хозяев и охранников, после чего обыскивали жилье и забирали деньги, драгоценности и другое ценное имущество.
Налетчиков не смущали даже маленькие дети, которые находились в домах во время нападения. После грабежа один из членов банды некоторое время оставался с потерпевшими, чтобы они не вызвали полицию, и его подельники успели скрыться с добычей.
Правоохранители задокументировали четыре факта разбойных нападений на территории Бориспольского и Обуховского районов Киевской области.
В декабре 2020 года преступники ворвались в частный дом в селе Гора Бориспольского района, связали хозяев и завладели их имуществом. Аналогичные преступления они совершили в конце декабря 2020 года и в конце января 2021-го.
В ходе следствия выяснилось, что в преступную группировку входили четверо мужчин: трое киевлян 38, 35 и 33 лет и 25-летний житель Житомирской области.
Во время обысков в жилье разбойников полицейские изъяли 4 пистолета, автомат, ружье, патроны к ним, ножи, наручники, мобильные телефоны, а также похищенное имущество.
Члены банды задержаны и находятся в СИЗ, им сообщили о подозрении по ст. 257 (Бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Следователи проверяют причастность банды к совершению аналогичных преступлений на территории области.
Напомним, что в начале марта в Киеве задержали банду иностранцев, которые похищали и грабили арабов.
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