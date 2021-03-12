Сотрудники уголовного розыска задержали преступную группировку, которая специализировалась на похищении и грабежах выходцев из арабских стран. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

В банду входило трое братьев-иностранцев. Они тщательно готовились к совершению каждого преступления и подробно продумывали каждый свой шаг.

Сначала злоумышленники выбирали жертву и разрабатывали четкий, поэтапный план похищения. Параллельно подыскивали помещение, где могли бы без лишнего внимания удерживать и пытать похищенного. Их главной целью было "выбить" у своей жертвы и ее родственников выкуп.

Оперативники управления противодействия групповой и этнической преступности Департамента уголовного розыска выяснили, что бандиты совершили целый ряд преступлений против иностранца, с которым были наглядно знакомы.

На Позняках в Киеве братья-разбойники затолкали мужчину в автомобиль и привезли в подвальное помещение, расположенное на территории гаражного кооператива в одном из районов столицы. Там потерпевшего жестоко избивали и пытали, записывая все это на камеру.

У жертвы злоумышленники отобрали $5 тыс., мобильные телефоны, а также ключи от автомобиля и квартиры, откуда забрали $40 тыс. Запугав мужчину, преступники отпустили его, потребовав передать им еще $100 тыс.

Полицейские установили слежку за членами банды, собирая доказательства совершения ими преступлений. 11 марта при поддержке спецназа оперативники задержали преступников.

Во время обысков по месту их проживания, в автомобилях, а также в "подвале пыток" были изъяты вещественные доказательства. Также следователи изъявил пять автомобилей премиум класса, которые жертвы переписали на бандитов.

Также прошли обыски в реабилитационных ортопедических центрах, принадлежащих иностранцам. По оперативной информации, средства, полученные в результате совершения преступлений, злоумышленники вкладывали в их развитие, закупая для них специальное медоборудование.

Суд отправил братьев-иностранцев в СИЗО, где они дожидаются суда.

Напомним, что в Польше недавно задержали банду наркодилеров из Украины, которая похитила девушку.